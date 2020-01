Cari immigrati, state arrivando in un Paese morente

Arrivano qua a migliaia, specie da quando non c'è più Salvini a fermare le Ong scafiste, illusi dal miraggio di una vita migliore. Non fuggono da nessuna guerra ma, debitamente imbeccati da certi sindacati e da certi partiti, sanno che qui possono chiedere bonus e sussidi e, in qualche modo, tirare avanti. Hanno tutta la nostra comprensione, è lecita aspirazione di ogni essere umano cercare di migliorare le proprie condizioni di vita. Ma questi migranti economici (e non profughi, perché tali non sono. Che guerre ci sono in giro per il pianeta?) non hanno fatto i conti col "Tolo Tolo". Che è il titolo del film di Checco Zalone (che non è affatto contro l'immigrazione) nonché la frase che il piccino di colore gli dice quando vuole imparare a nuotare da solo, usando un maldestro italiano: tolo tolo, cioè solo solo.



Perché toli toli, cioè soli soli, rischiano di diventare questi "nuovi italiani" (come ce li spaccia la Sinistra, per farci digerire un'immigrazione incontrollata, che accoglie tutti e poi li lascia in mezzo ad una strada a chiedere l'elemosina o peggio). Soli perché l'ecologismo forsennato M5S e soprattutto gli sprechi (leggasi, reddito di cittadinanza) che stan vuotando le casse dello Stato Pd-Pentastellato regaleranno agli immigrati un Paese solo. Dove non gli italiani, trasformati nei nuovi poveri, ma le principali aziende taglieranno la corda all'estero. Ove si pagano meno tasse e ove il fisco non ti toglie l'ossigeno.



Berlusconi, pur coi suoi pro e contro, da imprenditore lo sapeva, che non bisogna mettere troppo le mani in tasca ai cittadini, sennò l'economia si ferma. La Sinistra, invece, ogni qual volta ha preso il potere, ha iniziato a menarcela dicendo che siamo un popolo di evasori. Lo ribadì sin da subito il neo-eletto Prodi, diversi anni fa, nel suo secondo sfortunato mandato durato dall'alba al tramonto, ce lo ripete Crozza ogni venerdì, ce lo martellano ripetutamente tutti i giornali dem. Che si dimenticano di dire che evasore non è il povero Cristo che si dimentica di chiedere lo scontrino, ma il grosso industriale (e ce ne è molti, a sinistra) che la residenza se la tiene all'estero per pagare meno tasse.



Soli soli, si troveranno gli immigrati. Perché nel frattempo tutte le aziende saranno scappate all'estero, come Coca Cola e le altre ditte penalizzate da Sugar Tax e Plastic Tax, per tacere di quelle - leggasi Ilva - che il Governo lascerà morire, dopo aver promesso in campagna elettorale di salvarle. Toli toli. I "nuovi italiani" di italiano avranno soltanto la sfiga che oramai è propria degli italiani autoctoni, l'avere una classe politica incapace. Che trasforma l'Italia in Terzo Mondo ed i poveri Paesi dell'Est in eccellenze...italiane. L'Africa è qua, siamo noi. Ai migranti possiamo solo dire: pessima idea, venire qua.