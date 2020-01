Il Sud reagisce: “Gratteri non si tocca!”

Piazza gremita stamattina a Catanzaro per il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri. In migliaia si sono radunati nella piazza antistante il palazzo di giustizia per l’iniziativa promossa dal “Comitato spontaneo di prossimità”, dopo le accuse lanciate al magistrato per l’operazione Rinascita Scott che ha condotto ad oltre 300 arresti nelle scorse settimane.

Tante anche le famiglie presenti, assieme alle associazioni di categoria e di volontariato. Pochi invece i gonfaloni dei Comuni e i sindaci, alcuni dei quali presenti comunque con la fascia tricolore. Quella di questa mattina è stata comunque anzitutto una manifestazione civica, senza colori politici o appartenenze (cartelli/striscioni recanti simboli di partito non sono stati ammessi), destinata a unire tutti attorno alla Procura e alle Forze dell’Ordine.

Alle migliaia di persone intervenute, in particolare allo scrittore Pino Aprile, promotore della manifestazione, è arrivato il messaggio di Gratteri, che ha detto: “In Calabria, e non solo, stiamo vivendo un periodo in cui la gente è disorientata e non sa più a chi rivolgersi e in chi avere fiducia. Auguriamoci che il risveglio delle coscienze porti tutte le agenzie educative a lavorare, con maggiore impegno, per promuovere una nuova cultura che, tra l’altro, abbia il coraggio di denunciare il male e riportare fiducia in tutte le Istituzioni”.

“La vostra presenza indica sete di giustizia sentita e non gridata o sbandierata. È solidarietà testimoniata anche con la presenza fisica. Io l’accolgo – ha aggiunto il Procuratore capo di Catanzaro – e ringrazio perché so che questa presenza è rivolta non tanto a chi è più visibile nei mass media quanto alla nostra squadra che lavora, con competenza e sacrificio, in silenzio e lontano da fotocamere o cineprese, in modo quasi per nulla appariscente e solo con l’intento di fare il proprio dovere. Io, senza questa squadra, potrei fare ben poco. Ringrazio tutti, a nome della squadra, per la solidarietà testimoniata con la vostra presenza”.

Al corteo, che è partito alle ore 11 da piazza Matteotti, è giunta la benedizione di un sacerdote che rischia ogni giorno la vita nella terra dei fuochi in Campania, Don Maurizio Patriciello. Nel suo intervento il parroco di Caivano (Napoli) ha chiesto contro le mafie di “chiamare a raccolta i buoni, tutte le persone oneste ovunque esse siano”, concludendo con una provocazione: "ho visto tanti mafiosi pentiti ma ancora non ho visto un politico pentito!".

Hanno parlato dalla piazza anche dei testimoni di giustizia come Pino Masciari e Rocco Mangiardi, due piccoli imprenditori in rappresentanza dei tanti che, pagando prezzi altissimi, hanno scelto di non piegarsi alla ‘ndrangheta, denunciando i criminali e collaborando con le Istituzioni. Intervenuto infine il professor Giancarlo Costabile, un ricercatore universitario che ha sviluppato l'originale e seguitissimo corso di Pedagogia della Resistenza antimafia all'università della Calabria. Il docente, che insegna Storia dell'Educazione alla democrazia e alla legalità presso il Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione, ha raccontato come i suoi studenti s'impegnano a tradurre gli insegnamenti appresi nella pratica della vita quotidiana e sociale, avendo realizzato pure dei gemellaggi con alcune associazioni di Scampia, nella periferia di Napoli.

Tante sono state le manifestazioni “Tutti con Gratteri” convocate questa mattina alla stessa ora, con le stesse modalità e, naturalmente, per le stessa ragioni: da Torino a Udine, da Catania a Reggio Calabria. Sabato prossimo 25 gennaio l’appuntamento clou a Roma.