Salvini: "Taglio pesante delle tasse sarà centro della manovra"

Al centro della prossima manovra economica ci sarà un pesante taglio delle tasse. Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini arrivando all'assemblea di Confartigianato. "L'Italia - ha aggiunto - è vista come un grande Paese e quindi si aspettano da noi che si torni a correre e a lavorare, a credere nel futuro, a sognare in grane: l'unico modo per farlo è tagliare pesantemente le tasse e ci stiamo lavorando giorno e notte".



E ancora: "Parleremo con gli amici del governo, abbiamo le idee molto chiare, sarà il centro della prossima manovra economica. Penso che possa interessare anche ai mercati, agli investitori, all'Unione europea avere un'Italia forte, un'Italia che cresce, che costruisce, che investe", ha concluso.