Salvini: “La Flat Tax si fa. Punto”

Sembra di sentir parlare Margaret Thatcher: “Il problema del socialismo è che prima o poi i soldi degli altri finiscono”, mentre Matteo Salvini lancia l’allarme tasse in Italia e tira per le orecchie gli alleati 5Stelle: “Prima del salario minimo c’è il taglio delle tasse, sennò cosa c’è da redistribuire?” Ricordando che gli stipendi li pagano gli imprenditori, e non lo Stato.



E torna sulla necessità impellente di ripartire dalla Flat Tax, quel grimaldello fiscale tanto caro alla Lega, che per Salvini è prioritario in nome del benessere generalizzato del Paese. Alla domanda: “Si farà in deficit?” È tranchant: “Si farà, punto.” Rilancia anche i minibot per pagare i debiti dello Stato, affermando di volere reagire alla crisi economica con ricette trumpiane, peccato che poi il Ministro dell’Economia Tria faccia spallucce: “Ci vorrebbe il dollaro”, tracciando come impraticabile questa strategia.



È una estate torrenziale quella che aspetta l’Esecutivo, con molte piogge acide pronte a minare il cammino della maggioranza, divisa quasi su tutto, ma che in qualche modo per ragioni a specchio non vuol tornare alle urne. Salvini però ch’è un abile uomo politico e di fiuto, non si farà rosolare nel mare delle polemiche, né ha intenzione di agganciarsi a qualche salvagente per tirare a campare un altro giro di boa. O l’Italia riprende a surfare, o annegheranno tecnici, UE, 5stelle e tutti i filistei.