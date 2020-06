Coronavirus, il virologo: "Trend in lento calo"

"Siamo sempre lì: il trend si conferma in lento calo, al di là di queste che poi sono nuove diagnosi, cioè casi in gran parte identificati solo oggi (ieri, N.d.R.). Si riducono i ricoveri in ospedale e le terapie intensive si stanno svuotando. Anche i decessi si stanno stabilizzando su numeri bassi".



A leggere i dati diffusi mercoledì dalla Protezione Civile è Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano. "Resta la prevalenza delle diagnosi in Lombardia, che ci accompagnerà ancora per un po'", aggiunge l'esperto. "Non dobbiamo stare a guardare i dati giornalieri, ma dobbiamo guardare al trend. Dal punto di vista clinico, poi, non ci sono più casi gravi", sottolinea Clementi.