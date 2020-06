Conte:  "Lega improvvida a deridere sindacati"

"Non capisco cosa significhi modello Cgil, deridere il lavoro fatto con i sindacati mi sembra che non porti molto lontano". Lo ha affermato ieri in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo ad alcune critiche mosse dalla Lega.



"C'è un confronto sulle norme di modifica dei decreti sicurezza. E' un concetto importante, la sicurezza deve essere effettiva e non solo declamata, ci stiamo muovendo in questa situazione, sicuramente per accogliere i rilievi del presidente della Repubblica che fece con lettera formale e terremo conto anche dei rilievi della giurisprudenza", ha detto nel corso del punto stampa a Villa Pamphili.



"Non abbiamo ancora anticipato alle opposizioni la bozza del decreto semplificazioni perché stiamo continuando a lavorare anche in questi giorni. Parlare di modello Cgil, di modello Genova e dare dei giudizi mi sembra improvvido in questo momento. Sicuramente ci sarà una sostanziale semplificazione, quindi non capisco cosa significhi modello Cgil", ha continuato Conte. "Per noi modello Cgil è il lavoro che abbiamo fatto non solo con la Cgil, ma con tutte le sigle dei lavoratori quando durante l'epidemia, ad esempio, siamo stati fino a notte fonda per concordare, anche con le associazioni degli imprenditori, protocolli di sicurezza. Quindi deridere il percorso fatto con i sindacati mi pare non porti molto lontano", ha concluso.