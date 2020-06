Il Governo si accorge solo ora del settore agroalimentare

Il Sottosegretario Manlio Di Stefano è intervenuto stamattina a un webmeeting organizzato dalla Fondazione Qualivita in collaborazione con OriGin Italia, FederDOC e altri Consorzi di tutela delle indicazioni geografiche. ''L'agroalimentare'' - ha detto il Sottosegretario - ''è uno dei settori trainanti dell'economia italiana e uno dei principali fattori di attrattività del nostro Paese nel mondo, perché mette l'accento sula qualità e le specificità del nostro territorio. Il nostro Paese resta primo per numero di prodotti riconosciuti dall'Unione Europea come indicazioni geografiche, quindi siamo primi tra i miglior''.



Il Sottosegretario ha poi presentato i principali punti del ''Patto per l'Export'', firmato lo scorso 8 giugno in Farnesina dal Ministro Di Maio e dai principali Ministeri e stakeholder dei settori produttivi italiani, in cui particolarmente importante sarà la campagna straordinaria di comunicazione per il rilancio del brand Italia. ''Vi invito a salire a bordo del Patto per traghettare l'Italia fuori da questa crisi'', ha concluso il Sottosegretario.