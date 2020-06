Decreti Salvini, oggi vertice al Viminale. Invocando Mattarella

Vertice di maggioranza, oggi pomeriggio, al Viminale per cercare di trovare una quadra sulle modifiche ai decreti sicurezza che portano il nome e la firma di Matteo Salvini. Alle 16, con la ministra Luciana Lamorgese, ci saranno Matteo Mauri per il Pd; il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi; il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone; Federico Fornaro e Loredana De Petris, capigruppo di Leu.



Pd, Iv e Leu premono per un'ampia modifica dei provvedimenti (leggasi "cancellazione"), mentre nel M5s c'è una linea prevalente (ma non univoca) per limitarsi ad apportare i correttivi chiesti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



"Anche in queste ore", ha detto ieri il premier Giuseppe Conte, "sono stato aggiornato, c'è un confronto sulle norme per modificare i decreti sicurezza. Abbiamo anche anticipato, l'ho detto, che è nel nostro programma di governo, non diciamo nulla di nuovo: la sicurezza che assicuriamo ai cittadini deve essere effettiva, non solo declamata. Ci stiamo muovendo in questa direzione, innanzitutto per raccogliere le indicazioni del presidente della Repubblica e anche di un indirizzo giurisprudenziale, ad esempio in materia di protezione internazionale che è venuto maturando. Terremo conto quindi anche dei rilievi della giurisprudenza".