Scuole private, Forza Italia contro il Governo

"Non riconoscere alle scuole paritarie il loro valore è un danno per il Paese e per l'intero sistema scolastico, non solo perché garantiscono la libertà di scelta degli studenti e delle famiglie, ma anche perché permettono al bilancio dello Stato un risparmio annuale non indifferente". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.



"Le parole che oggi leggiamo sul blog del Movimento 5stelle -aggiunge- sono inaccettabili. Non si approfitti dell'emergenza sanitaria per mettere a rischio proprio questa libertà di scelta poiché le scuole paritarie, senza adeguati sostegni, rischiano la chiusura. Il Pd prenda una posizione netta al riguardo. Chiudere le paritarie sarebbe una catastrofe in termini di posti di lavoro per docenti e personale amministrativo senza contare che vi sarebbero moltissimi studenti in più che andrebbero a riversarsi sul già debole sistema della istruzione pubblica''.