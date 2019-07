Bolognini a Mantova, Cappellari: “Importante confronto col territorio su sicurezza e civile convivenza”

“Il mio plauso all'assessore regionale alle Politiche sociali Stefano Bolognini che questa mattina ha visitato il Mantovano con un sopralluogo presso gli uffici Aler dei dipendenti di Regione Lombardia”. Lo dichiara il consigliere regionale Alessandra Cappellari, presidente della Commissione Affari Istituzionali di Palazzo Pirelli, che commenta: “Ancora una volta Regione Lombarda dà un segno tangibile della sua vicinanza al territorio, incontrando le persone e confrontandosi con chi vive situazioni problematiche. La visita di oggi dell'assessore Bolognini è stata duplice: da una parte ha interessato gli uffici Aler dei dipendenti regionali e nel contempo è stata occasione anche per incontrare i militanti Lega, come il consigliere comunale, il giovane Eugenio Anceschi, che mi ha sostituito quando mi sono dimessa dalla carica comunale; Carlo Simeoni, storico militante del quartiere Lunetta, ove per inciso si trova il maggior numero di case Aler, ed il responsabile Enti Locali Provinciali Adriano Cattaneo; ancora, era presente all'incontro il nuovo direttore generale Aler dott. Carlo Della Torre e il Presidente del Comitato cittadino locale Peter Pan, Claudio Spaggiari”.



“Si è trattato”, spiega Cappellari, “di un sopralluogo per permettere agli Uffici regionali di calendarizzare i prossimi incontri e inquadrare tutte quelle iniziative funzionali alle criticità del territorio. Non a caso ci siamo recati al Quartiere Lunetta ed abbiamo toccato con mano la necessità di pronti interventi per la sicurezza. Molte abitazioni sono a rischio, prive non solo di videosorveglianza ma addirittura delle più elementari strutture quali le recinzioni. Si tratta di interventi indispensabili, per i quali l'assessore si è detto disponibile a valutare le priorità, anche in base agli incontri con la struttura tecnico-operativa”.



“Personalmente”, continua il consigliere leghista, “ho sollevato il problema di quei soggetti che, in spregio alle più elementari norme di civile convivenza ed educazione, credendosi impuniti mettono a rischio l'altrui quieto vivere, rifiutandosi di rispettare anche le più elementari regole di buon vicinato. Sarà necessario mettere in atto ipotesi sanzionatorie che possano culminare nell'annullamento del contratto di locazione”.



“Infine”, conclude Cappellari, “ho sottolineato l'importanza del fattore controllo e sicurezza, da pianificare dopo un attento ascolto degli inquilini della case Aler”.