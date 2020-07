L'allarme del virologo: gli immigrati ci riportano il virus

Mentre cala, forse un po' troppo frettolosamente, il livello di attenzione nei confronti della pandemia in Italia, e il Centrodestra preme per la fine dello smart working, il virologo Andrea Crisanti, intervistato da Il Giornale, lancia l'allarme sui contagi tra i migranti che arrivano in Italia. "Tutti, indistintamente, vanno testati subito con il tampone appena sbarcano o arrivano in Italia. Bisogna bloccare sul nascere le situazioni a rischio", dichiara.



Il nodo del contendere è il caso dei migranti nel centro di accoglienza di Iesolo, dove si è scoperto per caso che il 30% degli ospiti è positivo. Una beffa, nella Regione che vanta il record di tamponi d'Italia. "É un problema che riguarda i servizi territoriali. Ma so per certo che nei centri di accoglienza non si può accedere facilmente", dice il virologo. "Servono autorizzazioni dal ministero dell'interno. Noi in passato avevamo fatto domanda di testare queste realtà ma da Roma non ci hanno mai autorizzato, o forse non ci hanno neppure risposto. E la cosa non ha avuto seguito. E quindi non siamo intervenuti. Era fine marzo".



"Di certo il virus non è morto. Continua a circolare. E non si sa quanto sottotraccia. Non so se stiamo testando le persone giuste. In Veneto, per esempio, i tamponi sono quasi tutti fatti al personale ospedaliero che è molto protetto. E non sono molto significative. In questo momento non stiamo facendo un campionamento della popolazione. Non ci rendiamo conto che possono esserci tanti casi positivi asintomatici in circolazione che si accumulano e che poi possono creare grossi problemi di diffusione del virus", conclude.