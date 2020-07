Tredici ore di lavoro al giorno: immigrati sfruttai da immigrati

Tredici ore di lavoro al giorno, il tutto per pochi euro. Vittime di questa ennesima forma di caporalato ottanta stranieri, parte dei quali reclutati nei centri accoglienza della Toscana da loro connazionali. Dopo il blitz dei carabinieri di Firenze undici, due giorni fa, undici persone sono finite in manette. Per sei c'è stato l'arresto in carcere, una è ai domiciliari mentre quattro hanno ricevuto obblighi di dimora.



Fra i destinatari delle misure cautelari ci sono un ospite del Cas di Campi Bisenzio e uno della struttura Caritas di Sesto Fiorentino. Altri due erano ospitati negli Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di Scandicci e Campi Bisenzio. Sequestrati anche beni mobili e immobili appartenenti a società di Prato e Massa e carte di credito per mezzo milione di euro.



Gli immigrati, controllati con sistemi di tracciamento elettronici, venivano impiegati nella distribuzione di volantini per una trentina di euro al giorno, ma i caporali avrebbero trattenuto per sé gran parte della somma.