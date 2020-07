Dietro-front Europa: Merkel non ci aiuta

"Aiuti Ue, compromesso al ribasso. Conte deluso: così si smonta tutto", titola oggi Repubblica. Il che è tutto dire. Il premier esce sconfitto dalla seduta fiume del Consiglio Ue, "deluso dalle mosse della Merkel che aggiusta il piano Recovery Fund dopo il muro delle nazioni ostili all’Italia: si riduce la dotazione di miliardi e una quota del 30% sarà legata all’andamento del Pil". In altre parole, gli pseudoalleati europei non si fidano di noi e ci prendono per la gola.



Peggio, rischiamo di dover restituire più di quanto prenderemo. Lo sottolinea sempre oggi La Verità, che titola: "Accordo lontano in Europa. Occhio ai giochi della Merkel". Perché la Frau si sa non ci è mai stata amica. Filava d'amore e d'accordo con Mario Monti solo perché costui, sostituito Berlusconi, aveva accettato di metterci in ginocchio con manovre lacrime e sangue, parlando anche di "cessione di porzioni di democrazia".



Oggi il copione si ripete: i tedeschi si rivelano essere i nostri naturali nemici. E a metterci il bastone fra le ruote è il consigliere economico della Merkel, Lars Feld, che dice: "Ho studiato il decreto semplificazioni. La madre di tutte le riforme francamente è un'altra cosa...". In altre parole, agli occhi dei crucchi non siamo credibili, e non si può nemmeno dar loro troppo torto. Il direttore dell'Istituto Eucken boccia dunque sonoramente il decreto Semplificazioni del governo di Giuseppe Conte. Insomma, la "madre di tutte le riforme" per la Germania è acqua fresca e Berlino, senza segnali concreti da Roma, in Europa potrebbe schierarsi coi "frugali". Altro che Europa...unita!