Milano, incidente in monopattino. La Lega: "Colpa di Conte e Sala"

"Un altro grave incidente con un monopattino a Milano, un’altra persona che rischia la vita. Senza entrare nel merito di questi incidenti, ma ci rendiamo conto che il Governo ha investito miliardi per lanciare questi mezzi alternativi che sono veloci, insicuri e pericolosi, che si possono utilizzare senza nessuna patente o preparazione obbligatoria (dunque anche ignorando la segnaletica stradale) e senza obbligo del casco".



"Il tutto in un sistema urbano, quelle delle nostre metropoli, ingolfate da traffico veicolare per la cronica mancanza di investimenti sul ferro inteso come metropolitane. Un Governo lontano dalla realtà, che mette a rischio la vita dei cittadini, ma questa operazione è stata benedetta e applaudita anche dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che forse, non uscendo mai dal centro, ignorava che fuori dal salotto buono ogni giorno circolano decine di migliaia di furgoni o camion a qualunque ora del giorno. Certo, Sala non conoscendo la città non poteva saperlo, come del resto i ministri che non si degnano mai di venire in Lombardia. Brutta cosa l’ignoranza, soprattutto quando diventa pericolosa per i cittadini…". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.