Non basta dire che le Sinistre odiano gli Italiani

Cari politici, giornalisti e commentatori “de destra”, è di tutta evidenza che chi scrive sia dei vostri; anzi, crede fermamente che il fronte sovranista dovrebbe compattarsi ancora di più per riuscire finalmente a governare questo paese allo sbando.

Ciò detto, è giunta l’ora di muovere una critica anche a voi: non basta più dire che la sinistra odia gli Italiani; dovete avere il coraggio di chiarirne il motivo. Perché altrimenti, se continuerete a non farlo, gli elettori non realizzeranno mai il mortifero baratro che li attende.Premesso che votare a sinistra resterà comunque un mistero antropologico che nemmeno la depressione più acuta spiegherà mai, tanto più rimarrà tale alla luce di un intero Occidente assediato dai razzisti neri del Black Lives Matter, ammorbato da pandemie d’importazione create proprio per devastarne salute ed economia, e stuprato da élìte globaliste che dal dopoguerra in avanti hanno lavorato solo alla destrutturazione identitaria di ciò che siamo da millenni.





Eppure, nemmeno un simile pandemonio sembra bastare a convincere gli indecisi di quanto male faccia martellarsi i coglioni.

E allora cerchiamo di rincarare la dose finendola di spacciare per incapacità politica ciò che di fatto è un preciso, intenzionale e metodico progetto di demolizione delle identità etnico-nazionali, volto a rifondare un mondo totalitaristicamente informe, meticcio e a basso costo. Ben sappiamo quanto gridare al “Re nudo” sia sempre stata roba tacciabile di complottismo; e ben sappiamo quanto le prove dell'inesistenza dei suoi abiti coincidano col dare a lui del coglione, e, al suo sarto, del truffatore. Tuttavia, se non lo si farà, la gente continuerà a vedere quel Re coi vestiti addosso e a obbedirgli. Insomma, se non vi deciderete a parlare chiaro sul perché la sinistra governi così male, e cioè non per incapacità o maldestrìa, ma per specifico odio verso la sua stessa gente, in troppi continueranno a valutare quel fronte politico come un qualcosa di vagamente opinabile e non di palesemente etnocida.





A questo punto del discorso, ci pare di vederlo l’ebete sguardo da pesce lesso dell’interlocutore a cui si parla di “sostituzione etnica”, di “etnomasochismo”, di “deliberato affossamento dell’economia nazionale” ad opera di politici che, imbarcati sulla medesima nave che essi stessi stanno tentando di sabotare, affogherebbero come tutti gli altri, smentendo così ogni plausibilità dell'ipotesi in questione. Ma è proprio questa la forza del progetto mondialista: essere portato avanti da loschi figuri che si riveleranno esserne vittime e carnefici allo stesso tempo, così da rendere insospettabili e confusi i propri ruoli e le proprie responsabilità. In sostanza, all'anaffettività verso il sangue e ai vantaggi economici del liberismo sfrenato, essi uniscono la convinzione che, a missione compiuta e a sovescio etnico ultimato, lor signori verrebbero trattati dai “nuovi europei” con la devozione e la gratitudine che si deve a dei benefattori. Un po’ come quelle cooperanti che vanno nella giungla sentendosi delle unte dal Signore, ma che poi ne tornano indietro a brandelli.





Concludendo: o si ha il coraggio di svelare a tutti la reale natura di questo colossale suicidio collettivo, oppure le risorse messe in campo a fronteggiarlo saranno sempre neutralizzate dalla grande quantità di increduli.

Esattamente come con la “pandemia”: se prima il governo poteva contare solo sul sempre più sparuto elettorato di sinistra, ora ha dalla sua anche il sostegno dei tanti spaventati dall'immensa bugia messa su proprio per raccattare voti di chi sì è fatto mettere la mascherina sul cervello.