Australia, Premier cercasi

Seggi aperti in Australia per l'elezione del sesto primo ministro della nazione in altrettanti anni. Secondo i sondaggi, la coalizione dei conservatori guidata dal Partito Liberale non vedrà confermato il proprio candidato e primo ministro attuale, Scott Morrison si ritroverà ad aver ricoperto uno dei più brevi incarichi come premier della storia australiana.



Particolarmente agguerrito il partito laburista di centrosinistra e il suo leader Bill Shorten, che cavalcano l'ecologismo tanto di moda in questo periodo (stile Greta) e stanno facendo una campagna incentrata sulla riduzione di gas serra in Australia.