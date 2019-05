Lagarde: "La guerra commerciale Usa-Cina è un rischio per l'economia mondiale"

La guerra commerciale tra Usa e Cina può essere un rischio per le prospettive economiche mondiali, se non verrà risolta. Lo ha detto venerdì Christine Lagarde, direttore operativo del Fmi, in visita in Uzbekistan.



"Ovviamente", ha spiegato, "il rischio di un ciclo negativo è legato alle continue tensioni commerciali tra USA e Cina. Se queste tensioni non verranno risolte, rappresentano chiaramente un rischio per il futuro".