Elezioni 2020, Obama batte cassa

L'ex presidente Barack Obama lancia un nuovo fondo per sostenere quella che sarà la nomination del partito democratico per la corsa alla presidenza nel 2020. Nella nota diffusa dal comitato direttivo (Dnc) del partito si precisa che il fondo e' stato chiamato "Democratic Unity Fund", ovvero fondo unitario democratico.



In corsa alle primarie del partito dell'Asinello ci sono oltre 20 contendenti. "Sono felice che il Dnc mi abbia chiesto di annunciare un nuovo ardito sforzo", ha dichiarato Obama in una email ai sostenitori. "Sara' dedicato all'elezione del nostro nominato presidenziale e a vincere il voto nel 2020", ha sottolineato l'ex presidente.