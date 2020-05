L'Egitto libera la giornalista "scomoda"

"La giornalista Lina Attalah, arrestata ieri in Egitto, è stata rilasciata su cauzione. Una bella notizia. Insufficiente. Ogni legittimo dissenso contro il regime non può essere silenziato con un arresto. Vogliamo notizie sullo stato di salute di Patrick Zaki e la sua liberazione". Lo dichiara Erasmo Palazzotto (LeU) Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.



La direttrice del sito di informazione indipendente Mada Masr, considerato da molti osservatori come l'ultima testata libera del Paese, era stata fermata mentre stava intervistando la madre del blogger Alaa Abdelfatah, uno dei volti più noti della rivoluzione del 2011, e condotta nel carcere di Tora. Lina Attalah era già stata fermata per alcune ore a novembre insieme ad altri giornalisti in una retata delle forze di sicurezza nella redazione. Successivamente il sito aveva lavorato con più cautela ma negli ultimi mesi ha ripreso a condurre inchieste delicate e ad alimentare polemiche contro il presidente Abdel Fattah Al-Sisi in genere trascurate dagli altri media egiziani.