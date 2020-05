Fase 2: "ripartenza lenta" per i tram del mattino a Milano

Ripartenza lenta per la Milano del primo giorno di 'vera' fase 2. Intorno alle 7.30, orario in cui nell'era pre-coronavirus i mezzi erano riempiti dalla prima ondata di lavoratori e soprattutto da studenti, sui tram il distanziamento è invece rispettato. Pochi i frequentatori del 14, il mezzo su rotaie che collega la zona sud della città, con i quartieri molto popolari di Giambellino e Lorenteggio, con il centro, passando per Piazza Duomo e concludendo la sua corsa al Cimitero Maggiore, dalla parte opposta. Un tram di solito particolarmente affollato, e scomodo, che invece stamattina risulta incredibilmente agevole e scorrevole.