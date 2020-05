Assembramento a Bergamo: gente accalcata nelle strade

Una foto apparsa sui social, ieri, ha fatto indignare tutti: centinaia di persone accalcate per le strade di Bergamo. Alcuni sono senza mascherina o con il dispositivo calato sotto il mento. Ci si chiede che faccia il sindaco Gori, sempre pronto a criticare Fontana. I controlli, i vigili dove sono?



E in serata arriva la replica del sindaco orobico: "Non basta invocare i controlli: se anche avessimo il triplo degli agenti di Polizia Locale non potremmo essere dappertutto a controllare tutti. E comunque non li abbiamo. Li faremo i controlli, ma sta innanzitutto a noi". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un video pubblicato sul suo profilo Fb nella tarda serata di ieri, invita i cittadini di Bergamo - città simbolo dell'epidemia di coronavirus - a rispettare in maniera autonoma le misure di sicurezza per la Fase 2.



"E mentre stamattina (ieri 17 maggio, ndr), dopo una passeggiata sui Colli, ero tornato a casa rinfrancato, non avevo incontrato una sola persona senza mascherina, le immagini del pomeriggio, di Città Alta e di Largo Rezzara, mi hanno preoccupato e fatto arrabbiare. Non sono bastati centinaia morti nella nostra città? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai?! Ve lo chiedo di nuovo: per piacere, metteteci serietà, impegno e rigore".