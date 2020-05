Fase 2, Tesei: "Umbria sicura e pronta ad accogliere i turisti"

"L'Umbria è una regione sicura, stiamo ripartendo con una campagna di promozione perché si può venire dal 3 giugno, appena si riapriranno i confini regionali, per fare una vacanza in estrema e assoluta tranquillità. Siamo pronti ad accogliere in estrema sicurezza tutti coloro che vorranno passare le vacanze da noi". Lo ha detto Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, ai microfoni de Il mattino di Radio 1.



"Continuerò a chiedere che si cambi questo sistema di calcolo che è inadeguato e non corrisponde alla realtà", ha affermato la Governatrice umbra in merito alla decisione dell'Istituto Superiore di Sanità di inserire la regione da lei guidata tra quelle a moderata probabilità di aumentare la trasmissione del coronavirus.