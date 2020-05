Se l'ostaggio liberato ringrazia gli islamici

Era inevitabile che scatenasse nuove polemiche il fatto che Silvia Romano, liberata dagli islamici, ringraziasse gli islamici stessi. Non quelli che l'hanno rapita e "trattata bene", ovviamente, ma quelli che le hanno espresso solidarietà per gli insulti ricevuti via social. La giovane cooperante ha affidato ai social il suo grazie ai musulmani d'Italia per la solidarietà dimostrata per il suo ritorno a casa. E per gli italiani?, si è chiesto qualcuno.



"Assalamualaikum wa rahmatullahi a tutti voi che Allah vi benedica per tutto questo affetto che mi state dimostrando. Grazie a Dio, grazie grazie! È bellissimo questo video, è un'emozione grande. Ciao fratelli! A presto in sha Aallah!" si legge in un commento della cooperante sotto un video pubblicato sulla pagina La Luce News. Nel video, di oltre 5 minuti, sono tanti i volti che si alternano per dare il bentornato alla 24enne milanese, rientrata dopo una lunga prigionia in Somalia e convertitasi all'Islam.



"Onestamente avrebbe potuto anche inviare un bel messaggio forte e chiaro a tutti gli italiani per quanto fatto per suo rilascio...soprattutto in termini economici!", ha commentato su Facebook il parlamentare milanese Paolo Grimoldi, leghista, accludendo il banner che vi proponiamo in alto.