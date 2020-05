Arcuri? Preferiamo Manuela

"Conte lo difende a spada tratta, al punto che, ad un giornalista che ne contestava l'operato, il premier ha detto: "Se lei ritiene di poter far meglio (di Arcuri, ndr) la terrò presente". Ma noi abbiam provato a fare un giro nelle farmacie di Milano e di Varese e delle tanto decantate mascherine a prezzo calmierato, a 50 centesimi (sull'esempio di quanto fatto a Taiwan) nessuna traccia. Perché anche le aziende nostrane che si sono riconvertite e si sono messe a produrle in proprio, quando erano introvabili, hanno costi maggiori e non trovano conveniente venderle ad un prezzo così basso. Ed il ritornello che ci siam sentiti rifilare da diversi farmacisti è stato sempre lo stesso: "No, quelle non le abbiamo, abbiamo queste altre che costano di più". Per inciso dai 5 sono ai 20 euro.



Domenico Arcuri (laurea in Economia alla Luiss e Amministratore delegato di Invitalia) ha pensato bene di imporre il prezzo calmierato a 0,50 euro a mascherina. Oggi le mascherine chirurgiche, quelle dei "poveri", non le FP2, vengono acquistate all’ingrosso a un prezzo quasi doppio, da 0,80 a 0,90 euro l’una. I venditori al dettaglio possono vendere in perdita? Ovviamente no. La catena di supermercati Crai è stata la prima ad annunciare pubblicamente che non avrebbe più venduto mascherine. Sono seguite penurie in varie farmacie, la catena si è semplicemente interrotta.



Secondo scivolone: Arcuri contava di averne a disposizione 12 milioni per il 4 maggio, ma non c’erano, erano ancora tutte da certificare all’Istituto Superiore della Sanità. Sempre Arcuri aveva previsto l’inizio di una produzione di massa delle mascherine in 51 impianti statali, più i privati autorizzati. Di quegli impianti, uno solo ha iniziato la produzione, il 12 maggio. Quando entreranno a regime, questi 51 impianti sforneranno 35 milioni di mascherine al giorno, ma non prima della fine di agosto.



Ora, a furia di polemiche, il prezzo calmierato è stato leggermente rialzato a 0,61 euro e dopo lunghe trattative le mascherine potranno essere vendute anche dai tabaccai. Voi le avete trovate? Dateci un altro Arcuri, Manuela. Almeno ci rifacciamo gli occhi...