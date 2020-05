Fase 2, de Magistris: "Da Regione ordinanza a mezzanotte, è caos"

"Ormai andiamo avanti ad ordinanze. Per regolamentare le aperture di questa mattina il presidente della regione Campania ha fatto un'ordinanza a mezzanotte, è il caos più totale". A dirlo è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ai microfoni di Rtl 102.5.



"Credo sia una questione di campagna elettorale a cui molti presidenti di regione si preparano - evidenzia il primo cittadino - in mezzo però ci sono i cittadini e le difficoltà. Io credo che dal punto di vista istituzionale finora sia stata gestita molto male la questione, un conflitto tra Stato e Regioni che non ha aiutato la fase 1 e e così diventa anche peggio la fase 2". Per de Magistris i sindaci "sono stati completamente abbandonati ma sono loro però che, ad esempio, riaprono i mercati, si occupano di viabilità e devono far riprendere una comunità".