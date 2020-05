Battisti resta in cella

Niente domiciliari per il terrorista dei Pac Cesare Battisti. Che non tornerà a casa dai parenti, ma continuerà a scontare i suoi ergastoli nel carcere di Oristano. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto la richiesta per la detenzione domiciliare avanzata da Cesare Battisti qualche giorno fa attraverso il suo legale.



"Il rischio contagio debba ritenersi da escludere", spiegano le motivazioni depositate in cancelleria dal giudice Maria Cristina Lampis che hanno lasciato in cella Battisti. E questo anche "in considerazione dell'assenza di contagi all'interno dell'Istituto e delle misure, articolate e puntuali, disposte dall'Area sanitaria di concerto con la Direzione per gestire l'emergenza sanitaria" nel carcere di Oristano. Dunque "non sussiste il presupposto dell'urgenza che consente di derogare alla regola sulla competenza alla concessione del beneficio richiesto".