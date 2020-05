Gozi: "I sovranisti annaspano". E loda l'Unione Europea

"Come funziona la propaganda salviniana fondata sulle fake news: Macron e Merkel fanno una conferenza stampa per dare un'ulteriore spinta all'Ue sul recovery fund dopo la risoluzione del Parlamento europeo. Il Presidente francese e la Cancelliera tedesca sono stati chiari: i 500 miliardi di euro a beneficio delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia arriveranno dal bilancio dell'Ue, saranno sussidi, non saranno prestiti e non dovranno essere rimborsati dai destinatari. Chiari a tal punto che anche uno come Salvini non dovrebbe trovare difficoltà a comprenderli". Lo afferma Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe e membro di Italia Viva.



"Invece il leader di quella Lega che non ha votato per il recovery fund va in televisione a sostenere esattamente l'opposto. Non fa proposte alternative, propala false notizie. Più l'Ue e i Paesi europei danno risposte concrete alla crisi, più i sovranisti annaspano e giocano al rialzo nel mercato delle fake news".