Ricolfi: "Il Governo non ha saputo gestire l'epidemia"

"Che non sia un Governo di unità nazionale o un Governo eletto non è una mia opinione ma una constatazione. Che il Governo non sia all`altezza può sembrare un`opinione ma credo stia emergendo sempre più chiaramente: non sono stati in grado di gestire l`epidemia. Io dico solo una cosa: è incredibile che l`Italia abbia uno dei maggiori esperti di gestione delle epidemie, il professor Crisanti, e che il Governo non abbia ritenuto di includerlo nel Comitato scientifico o di sentirlo quotidianamente. Quando si fanno scelte così non ci si può poi stupire delle conseguenze". Queste le parole di Luca Ricolfi - intervenuto al "Tg4", - sul ruolo del Governo in merito alla gestione dell`emergenza Covid-19.



Il sociologo riguardo alla situazione economica ha aggiunto: "Io mi auguro che il Governo faccia qualcosa di diverso da quello che ha fatto. Il Governo non è che non ha fatto niente, ha fatto le cose sbagliate. La politica fa tanti discorsi, tanti provvedimenti ma non ha assolutamente la concretezza delle persone che nella loro vita hanno lavorato e hanno incontrato effettivamente le difficoltà".