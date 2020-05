A Londra nuovi focolai di covid

Le autorità sanitarie hanno lanciato l'allarme per possibili nuovi focolai di Covid-19 nelle case di cura a ovest di Londra, due mesi dopo che la zona era già stata segnalata per l'alto numero di casi. Con l'aumentare dei tamponi tra residenti e operatori sanitari, cresce il numero di contagi registrati, ma c'è stato un aumento anche nei ricoveri ospedalieri. "Proprio quando pensavano che ci potesse essere una luce in fondo al tunnel, abbiamo riscontrato due focolai nelle case di cura nuovi o in peggioramento nelle ultime 48 ore", ha riferito Anna Down, che gestisce 15 istituti privati con un migliaio di residenti.