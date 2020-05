Coronavirus, la Germania: "L'Oms deve diventare più indipendente"

La Germania chiede una riforma dell'Organizzazione mondiale della Sanità, che deve "diventare più indipendente dall'influenza dei singoli Stati". Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Jens Spahn, nel suo intervento all'Assemblea mondiale della Sanità, aggiungendo che l'organismo deve diventare più forte nel coordinamento e più veloce nello scambio di informazioni, in presenza di malattie infettive. Questo, ha aggiunto, "è nell'interesse dell'intera comunità internazionale".



L'iniziativa di riforma dell'Oms verrà sviluppata con la Francia durante il semestre di presidenza tedesco del Consiglio Ue, nella seconda parte del 2020. Il virus, ha aggiunto Spahn, non conosce confini "e non deve conoscere confini neppure la lotta al virus". La Germania, ha concluso Spahn, ha poi ricordato che dalla Germania sono stati stanziati 66 milioni all'Oms: di questi 25 milioni per combattere l'epidemia di Covid-19 e i restanti 41 milioni per lavorare in relazione alle crisi sanitarie globali.