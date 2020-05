Nardella: "Troppi soldi ad Alitalia"

"Sono rimasto molto colpito di come si sia potuto dare in una sola manovra ad Alitalia quanto si è dato a tutti i comuni: tre miliardi per Alitalia, 3,8 per tutti i Comuni del Paese". Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella nel corso della video conferenza organizzata dalla Fiom per discutere sul futuro della città.



Nardella, quindi, parla anche di "strumenti molto complessi, burocratici, che rischiano di tardare molto la concreta disponibilità di queste risorse. Nell'immediato", invece, "abbiamo bisogno di più coerenza, efficacia nel destinare le risorse" e di "selezionare le priorità", ovvero "quelle legate ai territori e alle risorse umane".