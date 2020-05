Toti: "Mittal incoerente. Specie in tempi di coronavirus"

"Il confronto con i rappresentanti di ArcelorMittal mi ha lasciato molto perplesso. Non c'erano l'amministratore delegato né l'azionista, ma mi è sembrato un atteggiamento poco coerente con il momento storico che il Paese sta vivendo". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla vertenza ArcelorMittal, a margine del punto stampa di fine giornata sull'emergenza covid.



"Al di là del caso di specie delle ore di cassa integrazione, mi preoccupa non sapere la prospettiva di quello stabilimento, della siderurgia in Italia, non conoscere gli eventuali accordi sottesi tra i dialoghi del ministro Patuanelli e ArcelorMittal", aggiunge il governatore. Toti sottolinea che "per Genova quello stabilimento rappresenta un pezzo di storia e, ci auguriamo, di futuro ma insiste su un'area strategica per la città e che da' lavoro a poche persone. Se Mittal ha intenzione di crescere, siamo pronti a dare una mano, ma se gli atteggiamenti sono questi, anche noi cambieremo i nostri".