Regione Lombardia a muso duro contro il Governo

“L’unica vicenda oscura riguarda il motivo per cui il governo M5S-Pd non abbia dato il via a nessuna misura per fronteggiare l’emergenza sanitaria internazionale fino a fine febbraio, quando era già in essere a fine gennaio. In questo lasso di tempo, attorno al 15 febbraio, il ministro grillino Di Maio, anzi, inviava mascherine in Cina, lasciando il nostro Paese ancora più sguarnito. E il grillino Fumagalli ha la faccia tosta di attaccare la Lombardia! Noi siamo a favore della commissione d’inchiesta, tanto che ne abbiamo chiesto anche una a livello nazionale. Ricordiamoci, infatti, una volta per tutte, che la Lombardia è stata lasciata sola a fronteggiare un’emergenza che avrebbe dovuto avere anche l’aiuto del governo”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, in risposta alle dichiarazioni del capogruppo M5S Marco Fumagalli.