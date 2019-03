Per la CGIL la Flat Tax è inutile. E chiede l’Articolo 18

La Legge Fornero, la spending review, la prima stretta sull’Articolo 18 nel 2012, poi il definitivo superamento nel 2015 con il Jobs Act, il taglio agli adeguamenti pensionistici, il silenzio sui rider e su tutte le altre categorie lavorative della gig economy, l’assoluto appiattimento dei salari e la perdita di potere d’acquisto degli italiani. Negli ultimi dieci anni di macelleria sociale ne abbiamo vissuta tanta, senza che le categorie alzassero troppo la voce.



Ora però qualcosa è cambiato, vuoi che vada aiutato il PD, vuoi che Salvini e Di Maio sono anticipatici, nonostante Quota 100, Reddito di Cittadinanza, ddl dignità, sblocco dei turn over ecc, però la CGIL è tornata sulle barricate, per bocca del Segretario Maurizio Landini. Last but not least, c’è idiosincrasia anche per il salario minimo. Cose che forse gli stessi iscritti, e si capisce dai cali continui di rappresentanza sindacale, non comprendono.



L’ultimo affondo riguarda la Flat Tax, a domanda se andrebbe bene: “No, bisogna rispettare il principio della progressività previsto dalla Costituzione. Sia per i redditi, sia per la ricchezza nel suo complesso.” Ed in merito ad una nuova patrimoniale: “Non mi impicco alla singola parola. Se proprio dobbiamo dargli un nome chiamiamolo contributo di equità. Ma l’importante è andare a prendere i soldi dove ci sono per rilanciare gli investimenti, quelli pubblici sono crollati del 30% negli ultimi dieci anni, e per creare lavoro.”



Ecco, ancora una volta l’anacronismo di una certa sinistra ideologica vuole cavare acqua da un pozzo arido. Dove sono questi ricchi? Dov’è questa ricchezza? I contribuenti abbienti sono sempre meno, i grossi patrimoni scappano all’estero, le imprese delocalizzano, l’occupazione è ferma al palo, le major non pagano tasse, eppure c’è un fanatismo intellettuale per cui non bisogna abbassare le imposte, facendo un favore ai ricchi.



Sarebbe come dire, siccome Berlusconi è ricco, io non devo permettermi una pizza in più al mese. Perché la rivoluzione fiscale della Flat Tax estesa a tutte le famiglie italiane, porterebbe uno svincolo di miliardi di euro, oggi sequestrati dal fisco, a contributo positivo nell’economia reale. Significa buste paga più alte, potere d’acquisto, sostegno alla domanda interna, e di conseguenza una ripresa della produzione e dei posti di lavoro.



Lo ricorda spesso il suo ideatore, l’Onorevole Senatore Armando Siri: “Abbiamo per anni curato i sintomi, senza agire sulle cause del problema. Un grande shock fiscale porterebbe un benessere generalizzato, perché l’unico modo per ripartire è dare vigore al ciclo economico.” Landini però, dinanzi al tradimento del Partito Democratico delle loro battaglie, da la colpa al Governo attuale.