Commenta con 'Ruspaaa' il degrado e l'illegalità di quartiere in mano agli immigrati e si ritrova indagato

Posta un commento con la scritta "Ruspaaa" su un noto socialnetwork e si ritrova indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. L'incredulo cittadino italiano, un uomo di quarant'anni, si era "permesso" di scrivere il commento in questione sotto al video che riprendeva il degrado di un noto quartiere catanese, San Berillo, interamente in mano agli extracomunitari, noto alle cronache locali per i diversi blitz delle forze dell'ordine volti a reprimere attività illecite quali spaccio, sfruttamento della prostituzione e contraffazione.

Da rilevare che l'art. 604 bis (ossia il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) viene contestato al soggetto in questione assieme all'art. 110 del Codice penale, il concorso nel reato, ciò fa dedurre che altri autori di commenti, ritenuti illeciti dall'autorità procedente, sono stati identificati e indagati.