Coronavirus, la Cina testa il vaccino sugli umani

La Cina segue a ruota gli Stati Uniti nella corsa al vaccino. I ricercatori dell'Accademia di Scienze Mediche Militari cinese hanno ricevuto il via libera per iniziare i test clinici sugli umani di un potenziale vaccino, secondo quanto riferisce il Quotidiano del Popolo.



I test saranno condotti in collaborazione con il gruppo quotato a Hong Kong CanSino Biologics, alla ricerca di volontari. "Il vaccino non contiene sostanze infettive, è altamente sicuro e stabile e richiede una sola vaccinazione", precisa il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie della provincia dello Hubei, da dove si è diffusa l'epidemia di coronavirus. Gli Usa hanno avviato lunedì la fase 1 di un vaccino sperimentale fondato su tecnologia mRNa sviluppato dal gruppo biotech Moderna e dal National Institute of Health.



Il vaccino sviluppato da Cansino e dai ricercatori militari cinesi è quello su cui si ripongono le maggiori speranze in Cina, dove sono attualmente in via di sviluppo nove vaccini, i cui primi test clinici sono attesi per il prossimo mese di aprile.