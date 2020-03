Virus letale, Calderoli: "La Lombardia sta facendo tutto da sola"

"Ogni giorno lavoro, con telefonate e in ogni modo possibile, per aiutare a reperire materiali, mascherine e anche risorse per sostenere lo straordinario lavoro degli ospedali di Bergamo e di tutta la Lombardia. Oggi esigiamo rispetto, vogliamo rispetto, stiamo cercando di fare tutto il possibile qui in Lombardia, di farci da soli gli ospedali, di farci da soli le mascherine, di farci da soli i ventilatori, ma adesso che a nessuno venga in mente di bastoni tra le ruote". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.