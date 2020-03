La gioia della semplicità. La fine del consumismo è iniziata?

Il silenzio, il sole, un timido accenno di fiori che fa ricordare che la primavera è alle porte come ogni anno. Un accenno di normalità che assume tratti straordinari. E quella natura che ha sempre dato nutrimento, che ci ha accolto e rende possibile la nostra sussistenza, è pur sempre a noi benevola. Soprattutto, oggi, il sole.





È difficile descrivere la gioia di uscire sul terrazzo ad accoglierlo, a bere i suoi raggi in modo avido.

Probabilmente riusciremo a tornare (una speranza che è certezza) alle nostre vite di sempre, con cicatrici che non si cancelleranno e numerose paure in più.





Ma il consumismo e la fede cieca nel liberismo, che hanno portato ad una “cultura” che vuole dare un prezzo alla vita umana, oggi appaiono, almeno moralmente, demoliti.