Metrò piena a Milano, esplode la polemica

"Da tre giorni la metropolitana a Milano continua ad essere affollata nelle ore di punta dai pendolari costretti ad andare al lavoro.

La gente è ammassata nei vagoni perché le corse sono state ridotte per una scelta fatta da ATM, scelta meramente economica.

Il Comune di Milano, che controlla ATM, sta mettendo a rischio la salute di tutti, non sono delle migliaia di cittadini presenti in quei vagoni.Questa è una bomba a orologeria: se a Milano dovesse scoppiare una pandemia il sindaco Sala e l’amministrazione comunale ne dovranno rispondere, anche nei tribunali". Lo ha dichiarato ieri l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.