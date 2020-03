Coronavirus, a Cremona arriva l'Ospedale da campo

Arriva a Cremona, grazie all'impegno di volontari americani di una Ong attiva nei teatri di guerra, il primo Ospedale da campo: A regime la struttura, composta da 15 tende, avrà 60 posti letto, di cui 8 in terapia intensiva e 60 operatori fra medici di primo e secondo livello e sanitari. "Un caloroso ringraziamento ai medici e ai volontari di Samaritan's Purse che hanno reso possibile la realizzazione di un Ospedale da campo per l'emergenza Coronavirus a Cremona". Così il consigliere regionale leghista Federico Lena.



Che aggiunge: "Da cremonese e da rappresentante delle Istituzioni seguono ogni giorno con apprensione la situazione della mia terra e dell'intera Lombardia. Non posso che plaudire alle migliaia di medici, infermieri e volontari che, sottoposti a turni massacranti di lavoro, lottano incessantemente per contenere l'infezione che sta colpendo i nostri territori. Sono loro vicino per il grande impegno profuso in questi giorni tragici".



"Ai miei concittadini rinnovo invece la raccomandazione di restare a casa. Questa è una battaglia che dobbiamo combattere tutti assieme e tutti uniti. Ognuno può fare la sua parte per contenere il contagio", conclude Lena.