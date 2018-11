Niente canti natalizi a Terni: offendono gli immigrati

"Si avvicina il Natale e spuntano di nuovo dirigenti scolastici che vogliono impedire le recite ai bambini.

Solo a me sembra una emerita idiozia? Non si tratta solo di religione, ma di storia, radici, cultura. Viva le nostre tradizioni, io non mollo!". Così su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che a Terni la preside di una scuola avrebbe vietato la recita natalizia perché "disturba le altre culture religiose presenti nell’istituto".



La diretta interessata si smarca e replica: "L’idea di realizzare nella nostra scuola un presepe vivente era soltanto un’ipotesi, dunque la questione è insussistente. Ma il termine vietare è assolutamente inappropriato. La nostra scuola è un esempio di tolleranza, rispetto e integrazione ed è sufficiente aprire l’homepage del sito della direzione didattica per notare che viene riportata la visita pastorale del vescovo Giuseppe Piemontese. In tutte le scuole della nostra direzione vengono fatti presepi e canti natalizi, dunque il rispetto è totale per tutte le sensibilità, anche religiose. Ma senza superare certi limiti e seguendo le regole base imposte dal principio di laicità della scuola".