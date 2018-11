Grecia, scontri tra polizia e anarchici. Per la rivolta studentesca del 1973

Scontri tra polizia e anarchici si sono verificati sabato ad Atene e Salonicco in occasione dell'anniversario della rivolta studentesca del 1973 contro il regime dei Colonnelli repressa nel sangue. La polizia ha riferito che sabato sera nella capitale greca un gruppo di circa 300 persone ha eretto barricate e lanciato bombe incendiarie e pietre contro le forze dell'ordine che hanno risposto con il lancio di gas lacrimogeni e granate stordenti.



A Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, gli agenti hanno a loro volta affrontato circa 200 anarchici. Si è svolta invece in maniera per lo più pacifica la marcia di circa 15mila persone culminata all'ingresso dell'Ambasciata degli Stati Uniti, che molti in Grecia accusano di aver sostenuto il regime dei militari, in ricordo del 45/mo anniversario della rivolta degli studenti del Politecnico di Atene. Per l'occasione ad Atene sono stati dispiegati circa 6.000 poliziotti.