Di Maio: "Le grandi riforme devono restare in piedi"

All'Europa "spiegheremo che siamo pronti a dismissioni di immobili, non a dismissioni primarie, non dei gioielli di famiglia. Siamo pronti a maggiori tagli agli sprechi, siamo eventualmente anche pronti a clausole di salvaguardia che mettano al riparo dallo sforamento del deficit. Però le grandi riforme di questa legge di bilancio devono restare in piedi".



Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista in apertura del Corriere della Sera in cui si dice pronto al dialogo con l'Ue: "Se vogliamo dialogare a un tavolo, noi ci siamo, ma non ci devono chiedere di massacrare gli italiani. Siamo a un'occasione storica". Sulla manovra il governo non andrà a sbattere, dice Di Maio. "Credo che purtroppo tra un po' tramonterà questa idea d'Europa perché i cittadini voteranno alle Europee e votando ci sarà uno scossone", osserva il leader del M5S, secondo cui "dopo il 4 marzo non ci sarà mai più un ritorno al passato".



Con Salvini "ci diciamo tutto pubblicamente. Ma credo sia meglio avere un rapporto tranquillo, troppi tifano per farci cadere", dichiara di Maio. Sul rallentamento dell'economia, "si sta fermando l'export. Abbiamo un programma straordinario che stiamo per lanciare come Mise ed in particolare per Iran, Cina, India", spiega il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico. "Sarà fondamentale insieme agli investimenti in innovazione".