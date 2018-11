Greenpeace "abborda" una nave cisterna, sei arresti

"Sei attivisti di Greenpeace hanno abbordato una nave cargo che trasporta olio di palma proveniente dall'Indonesia e diretta in Europa, sono stati arrestati e sono attualmente detenuti a bordo della nave": ad annunciarlo su Twitter è Greenpeace Italia chiedendo sostegno per i suoi affiliati.



"Abbiamo abbordato una nave piena di sporco olio di palma - riferisce Greenpeace international in un altro tweet - appartenente alla Wilmar, il maggior commerciante di olio di palma del pianeta. Avevano promesso di rimediare alle loro azioni, ma non l'hanno fatto".



Un sito che monitora i movimenti delle navi riferisce che la nave cisterna, chiamata Stolt Tenacity, era diretta a Rotterdam. Greenpeace ha riferito che gli attivisti, provenienti da Indonesia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Canada e Stati Uniti, sono trattenuti in una cabina della nave, nonostante il capitano fosse stato informato in anticipo della protesta, e che questa sarebbe stata pacifica.