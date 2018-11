Sciolto Liberi e Uguali, il partito di Grasso e Boldrini

Liberi e Uguali non c'è più. Il partito voluto da Grasso e dalla Boldrini, di cui nessuno ha mai capito le finalità, si è sciolto dopo neanche un anni di vita. Il primo a parlare ufficialmente dopo lo scioglimento, quattro giorni fa, Roberto Speranza, forse il leader su cui i post-comunisti avevano sperato di più per costruire un’alternativa a sinistra del Pd. Invano. "Abbiamo chiesto la convocazione di un congresso per dare vita a un soggetto eco-socialista del lavoro, autonomo e diverso dal Pd che è ancora una forza centrista".



Nessuno, come dice La Verità, ha mai capito obiettivi e programmi di Leu che ha però permesso la riconferma in Parlamento di Pietro Grasso, della Boldrini e di pochi altri parlamentari (14 deputati e 4 senatori) sopravvissuti alle elezioni dello scorso 4 marzo, quando il partito raccolse 3,3% dei voti.



Liberi e Uguali si è rivelato l’ennesimo laboratorio della sinistra che non ha incontrato il favore degli elettori: dal 2008, anno di costituzione della “Sinistra Arcobaleno”, il campo progressista più estremo non è più riuscito a far registrare risultati consistenti alle urne. Forse il troppo amore per i clandestini al posto degli (elettori italiani) non ha pagato?