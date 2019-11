Di Maio: "La Trenta lasci la casa"

"La ministra Trenta ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa, aveva tre mesi per lasciare quella casa ed è bene che la lasci. Poi se il marito ufficiale dell'Esercito ha diritto all'alloggio può fare una domanda e sono sicuro che ne avrà diritto, quindi potrà accedere all'alloggio come tutti gli altri ufficiali dell'Esercito". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Non stop news su Rtl 102.5.



"Questa cosa -ha aggiunto- fa arrabbiare i cittadini e fa arrabbiare anche noi, perchè siamo sempre quelli che si tagliano gli stipendi, da ministro continuo a tagliarmi lo stipendio, come fanno tutti gli altri sottosegretari e parlamentari del Movimento".