Bellanova adesso vuole "stanare" l'ex Ilva

Sull'ex Ilva "Mittal sta dimostrando di avere grandi responsabilità e reticenze, ma penso che per snidare queste responsabilità e queste reticenze, lo Stato deve rimettere le condizioni che c'erano quando è stato firmato l'accordo per la cessione del compendio Ilva". Lo sottolinea la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova, a margine della riunione del Consiglio Agrifish (Agricoltura e Pesca) a Bruxelles.