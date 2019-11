Martina: "Ora la priorità sia il lavoro"

''Io credo che dare valore al lavoro sia la priorità assoluta per noi. Valore al lavoro vuol dire buste paga più pesanti, nuova occupazione, sviluppo di qualità per l'occupazione e le imprese. Questo è il tema numero uno per me. Vuol dire occuparsi del futuro di Ilva e di Taranto così come delle medie imprese della pedemontana lombarda o veneta o dell'Emilia, delle partite Iva e della parità salariale fra uomini e donne ovunque''. Così l'ex segretario del Partito democratico Maurizio Martina, entrando a Montecitorio.