Milano, se la sicurezza (targata Pd) è un "colabrodo"

“L’incursione indisturbata di un’autovettura in Piazza Duomo nella notte di venerdì scorso dimostra che la sicurezza e le barriere antiterrorismo a Milano sono un colabrodo.” Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, critica il sistema di sicurezza così come organizzato e facilmente aggirabile nelle ore notturne.



“La questione non è la denuncia all’influencer milanese, Asia Gianese, che indisturbata è entrata in Piazza Duomo bypassando i dissuasori installati dal Comune di Milano nel luglio di quest’anno e una pattuglia di carabinieri, ma piuttosto se la città sia a prova di attentati. E la risposta è paradossalmente negativa.”



Bastoni insiste per avere chiarimenti dal Sindaco Beppe Sala e dal Prefetto Saccone: “Dopo gli attentati di Berlino e di altre città europee siamo stati tutti convinti che Milano sarebbe stata sicura ma in due diverse occasioni, nel 2017, una troupe di Striscia la Notizia era riuscita ad aggirare le barriere di Jersey in cemento armato in Piazza Castello. Ora - conclude Bastoni - tocca ad Asia Gianese il merito di aver dimostrato il fallimento dei nuovi paletti antiterrorismo installati dall’assessore Maran, i tanto decantati Milomat. Più che una denuncia la ragazza meriterebbe una medaglia”.