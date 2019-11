Cornaredo, a rischio i lavoratori della Raben Sittam

“Questa mattina – dichiara il Consigliere Regionale della Lega, Silvia Scurati, membro della IV commissione attività produttive – mi sono recata al presidio organizzato dai lavoratori della Raben Sittam per esprimere la mia totale solidarietà e vicinanza”. “Una mobilitazione giusta e pacifica, – sottolinea Scurati - finalizzata unicamente a difendere i posti di lavoro dinanzi agli esuberi annunciati”.





“Ho voluto ribadire il fatto che Regione Lombardia, così come avviene per tutte le crisi aziendali, ha avviato le procedure che le competono e il tavolo verrà già convocato nei prossimi giorni”. “Ovviamente come Consigliere regionale del territorio - conclude Scurati - continuerò a seguire da vicino l’evolversi della vicenda”.